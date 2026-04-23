Узбекистан и Турция намерены укреплять военное сотрудничество

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заслушал доклад министра обороны Шухрата Холмухамедова о текущем состоянии военного сотрудничества с Турцией и перспективах его дальнейшего укрепления.

Как сообщает Report, об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети X.

"Во встрече также принял участие представитель Вооруженных сил Турции", - говорится в сообщении.

В ходе обсуждения были рассмотрены ключевые направления дальнейшего взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран, включая реализацию договорённостей, достигнутых на высшем уровне.

Была отмечена позитивная динамика военно-технического сотрудничества. В частности, речь шла о расширении межведомственных контактов, проведении совместных мероприятий и подготовке военных специалистов.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в последовательном углублении партнёрства и развитии практического взаимодействия в оборонной сфере.