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Шалва Папуашвили: Грузия всегда ощущала поддержку Азербайджана

Шалва Папуашвили: Грузия всегда ощущала поддержку Азербайджана Грузия всегда ощущала поддержку Азербайджана, особенно в вопросах защиты территориальной целостности и суверенитета страны.
В регионе
12 февраля 2025 г. 14:12
Шалва Папуашвили: Грузия всегда ощущала поддержку Азербайджана

Грузия всегда ощущала поддержку Азербайджана, особенно в вопросах защиты территориальной целостности и суверенитета страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на встрече с делегацией парламента Азербайджана, прибывшей в Тбилиси.

"Некоторые страны выражают поддержку на словах, а Азербайджан демонстрирует ее на деле. Мы благодарны президенту Азербайджана, парламенту и дружественному азербайджанскому народу", - подчеркнул Ш. Папуашвили.

По его словам, отношения между странами достигли уровня стратегического партнерства, что открывает новые возможности для развития сотрудничества, в том числе на межпарламентском уровне.

Азербайджанская делегация также провела переговоры с председателями комитетов парламента Грузии и членами группы дружбы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan Parlamentinin sədri: Azərbaycan bizə dəstəyi əməldə göstərib

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