Шалва Папуашвили: Грузия всегда ощущала поддержку Азербайджана

Грузия всегда ощущала поддержку Азербайджана, особенно в вопросах защиты территориальной целостности и суверенитета страны.

Грузия всегда ощущала поддержку Азербайджана, особенно в вопросах защиты территориальной целостности и суверенитета страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на встрече с делегацией парламента Азербайджана, прибывшей в Тбилиси.

"Некоторые страны выражают поддержку на словах, а Азербайджан демонстрирует ее на деле. Мы благодарны президенту Азербайджана, парламенту и дружественному азербайджанскому народу", - подчеркнул Ш. Папуашвили.

По его словам, отношения между странами достигли уровня стратегического партнерства, что открывает новые возможности для развития сотрудничества, в том числе на межпарламентском уровне.

Азербайджанская делегация также провела переговоры с председателями комитетов парламента Грузии и членами группы дружбы.