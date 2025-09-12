Сердар Кылыч прибыл в Армению
- 12 сентября, 2025
- 10:58
Специальный представитель Турции по нормализации армяно-турецких отношений Сердар Кылыч прибыл в Армению.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
"Спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян встретил спецпредставителя Турции Сердара Кылыча на контрольно-пропускном пункте "Маргара" на армяно-турецкой границе", - заявила Бадалян.
