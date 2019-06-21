​Сенат Узбекистана впервые возглавила женщина

Председателем Сената (верхней палаты) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана впервые в истории страны стала женщина.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, им стала Танзила Нарбаева, работавшая вице-премьером и председателем комитета женщин Узбекистана.

"Ее отличают порядочность, честность и главное - любовь к родине. Накануне я назначил ее сенатором и выдвинул на должность главы верхней палаты парламента", - сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на 20-м пленарном заседании Сената.

За кандидатуру Нарбаевой проголосовал 81 сенатор, двое воздержались, голосов "против" не было.