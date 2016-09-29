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    Семь сотрудников МИД Турции арестованы за связь с Гюленом

    Cреди арестованных — начальник одного из управлений министерства Сейфуллах Шахин и бывший посол Айдын Сефа Акай

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Семь сотрудников МИД Турции арестованы по подозрению в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в попытке переворота.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

    По информации источника агентства в правоохранительных органах, среди арестованных — начальник одного из управлений министерства Сейфуллах Шахин и бывший посол Айдын Сефа Акай.

    Сообщается, что в их телефонах обнаружена программа Bylock, которой, по версии турецкой службы безопасности, пользуются сторонники Гюлена.

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