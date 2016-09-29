Семь сотрудников МИД Турции арестованы за связь с Гюленом

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Семь сотрудников МИД Турции арестованы по подозрению в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в попытке переворота.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, среди арестованных — начальник одного из управлений министерства Сейфуллах Шахин и бывший посол Айдын Сефа Акай.

Сообщается, что в их телефонах обнаружена программа Bylock, которой, по версии турецкой службы безопасности, пользуются сторонники Гюлена.