Сегодня утром Иран вывел на орбиту два спутника

Иранские спутники Kowsar и Hodhod рано утром во вторник успешно выведены на орбиту.

Иранские спутники Kowsar и Hodhod рано утром во вторник успешно выведены на орбиту.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Mehr.

Отмечается, что спутник Kowsar, оснащенный камерами RGB, весит 30 кг. Дальность цветной съемки составляет 15 км, скорость съемки - 6 кадров в секунду. Спутниковые снимки пригодны для использования в сельском хозяйстве, картографировании и геодезии. Срок эксплуатации спутника рассчитан примерно на три года.

Спутник Hodhod весит 4 кг, его срок службы составляет около четырех лет. Его данные также могут использоваться в сельском хозяйстве, сфере транспорта, логистики и охраны окружающей среды. Преимуществом Hodhod является предоставление услуг узкополосного Интернета вещей (IoT) с охватом отдаленных районов, включая леса, горы.