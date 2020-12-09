Сегодня армянская оппозиция проведет митинг у здания парламента

"Завтра (сегодня - ред.) встречаемся у здания парламента Армении".

"Завтра (сегодня - ред.) встречаемся у здания парламента Армении".

Как передает Report со ссылкой на News.am, об этом говорится в заявлении, распространенном Движением по спасению Родины.

"Дорогие соотечественники, многочисленные граждане Республики Армения сегодня (вчера - ред.) провели мирные акции гражданского неповиновения по всей территории страны. Завтра продолжаем в том же духе. С такой же решимостью. В 16:00 встречаемся у здания Национального Собрания Армении и навязываем волю народа правящему режиму. Вместе спасем нашу Родину!".