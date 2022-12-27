СБ Украины заявила об аресте имущества Алишера Усманова на более чем $54 млн

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об аресте партии железной руды стоимостью 2 млрд гривен (около 54,35 млн долларов), которая якобы принадлежит российскому бизнесмену Алишеру Усманову.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об аресте партии железной руды стоимостью 2 млрд гривен (около 54,35 млн долларов), которая якобы принадлежит российскому бизнесмену Алишеру Усманову.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

"В результате следственно-оперативных действий <...> установлено местонахождение подпольных складов РФ, где хранилось более 160 тыс. тонн украинской железной руды. <...> Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха <...> Алишера Усманова", - сказано в сообщении СБУ.

По утверждению ведомства, сырье обнаружено на территории нескольких морских портов Украины.

Спецслужба сообщает, что на изъятое имущество наложен арест и решается вопрос о его передаче в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

По информации СБУ, после 24 февраля на Усманова наложены санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины. 28 февраля бизнесмен был включен в санкционный список Евросоюза. Лицам из этого списка запрещен въезд в ЕС, а их активы в ЕС заморожены. Против Усманова введены также санкции правительствами Великобритании, Италии, Канады и Японии.