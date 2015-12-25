​Санкции против России затормозили работу на месторождении на Каспии

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Технологические санкции Запада затормозили работу ЛУКОЙЛа, "Газпрома" и "Казмунайгаза" на структуре "Центральная" в Каспийском море, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.



"Месторождение Центральное. Мы не можем сегодня получить буровую установку, потому что она принадлежит нероссийским компаниям. Строить установку для одной скважины — нелогично, поэтому мы с "Газпромом" сделали паузу, подождем, пока или буровые установки освободятся, или санкции будут отменены", — заявил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос о влиянии технологических санкций Запада на проекты компании.

Структура "Центральная" находится в центральной части среднего Каспия на границе между Россией и Казахстаном. Разработкой участка занимается совместное предприятие "ЦентрКаспнефтегаз", учрежденное "Газпромом" и ЛУКОЙЛом совместно с казахстанским "Казмунайгазом". В 2008 году на структуре было открыто крупное нефтегазоконденсатное месторождение с запасами 169,1 млн. тонн условного топлива.

