​Самолеты ВВС Турции сбили неопознанный самолет - ДОПОЛНЕНО

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Самолеты ВВС Турции сбили неопознанный самолет, нарушивший воздушное пространство страны со стороны Сирии.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном сообщении Генштаба ВС Турции.

"Сегодня в воздушном пространстве Турции на турецко-сирийской границе был обнаружен самолет неизвестной государственной принадлежности. После трехкратного предупреждения он продолжал полет в воздушном пространстве Турции. После этого наши самолеты, которые осуществляли патрулирование границы, в рамках правил реагирования на угрозы открыли огонь и сбили этот самолет", - говорится в документе.

Генштаб подчеркивает, что нарушения воздушного пространства страны и впредь будут решительно пресекаться.

Уточнено, что ВВС Турции сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

БПЛА упал у села Делиосман турецкой провинции Килис.