 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Самолеты ВВС Турции сбили неопознанный самолет - ДОПОЛНЕНО

    После трехкратного предупреждения он продолжал полет в воздушном пространстве Турции

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Самолеты ВВС Турции сбили неопознанный самолет, нарушивший воздушное пространство страны со стороны Сирии. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном сообщении Генштаба ВС Турции.

    "Сегодня в воздушном пространстве Турции на турецко-сирийской границе был обнаружен самолет неизвестной государственной принадлежности. После трехкратного предупреждения он продолжал полет в воздушном пространстве Турции. После этого наши самолеты, которые осуществляли патрулирование границы, в рамках правил реагирования на угрозы открыли огонь и сбили этот самолет", - говорится в документе.

    Генштаб подчеркивает, что нарушения воздушного пространства страны и впредь будут решительно пресекаться.

    Уточнено, что ВВС Турции сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). 

    БПЛА упал у села Делиосман турецкой провинции Килис. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi