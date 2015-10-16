​Самолеты ВВС Турции сбили неопознанный самолет - ДОПОЛНЕНО

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Самолеты ВВС Турции сбили неопознанный самолет, нарушивший воздушное пространство страны со стороны Сирии.
Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном сообщении Генштаба ВС Турции.
"Сегодня в воздушном пространстве Турции на турецко-сирийской границе был обнаружен самолет неизвестной государственной принадлежности. После трехкратного предупреждения он продолжал полет в воздушном пространстве Турции. После этого наши самолеты, которые осуществляли патрулирование границы, в рамках правил реагирования на угрозы открыли огонь и сбили этот самолет", - говорится в документе.
Генштаб подчеркивает, что нарушения воздушного пространства страны и впредь будут решительно пресекаться.
Уточнено, что ВВС Турции сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
БПЛА упал у села Делиосман турецкой провинции Килис.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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