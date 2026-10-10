Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.10.2026)

Путешественник из Филиппин отметил перспективы развития горнолыжного туризма в Карабахе Карабах

Партнер SOCAR по Губа-Прикаспийскому проекту зарегистрировал филиал в Баку Энергетика

Основатель MTP отметил значительный прогресс в развитии инфраструктуры Карабаха и Восточного Зангезура Карабах