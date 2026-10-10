Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.10.2026)
Финансы
- 10 октября, 2026
- 09:30
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|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
104,72
|
0,44
|
43,87
|
WTI (долл/барр)
|
91,85
|
0,36
|
34,43
|
Золото (долл/унция)
|
4 216,30
|
59,30
|
- 124,80
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
51 654,95
|
423,31
|
3 591,66
|
S&P 500
|
7 811,54
|
46,18
|
966,04
|
Nasdaq
|
27 366,17
|
172,83
|
4 124,18
|
Nikkei
|
69 030,92
|
- 11,19
|
18 691,44
|
Dax
|
25 087,27
|
280,30
|
596,86
|
FTSE 100
|
10 552,05
|
110,45
|
620,67
|
CAC 40 INDEX
|
7 803,33
|
73,64
|
- 346,17
|
Shanghai Composite
|
3 813,79
|
1,89
|
- 155,05
|
Bist 100
|
12 265,98
|
52,40
|
1 004,46
|
RTS
|
891,14
|
38,97
|
- 222,99
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1200
|
0,0000
|
- 0,0545
|
USD/GBP
|
1,3234
|
0,0000
|
- 0,0239
|
JPY/USD
|
158,3100
|
0,4300
|
1,8600
|
RUB/USD
|
85,2219
|
- 0,0100
|
6,4719
|
TRY/USD
|
49,3088
|
0,0500
|
6,3526
|
CNY/USD
|
6,6927
|
- 0,0100
|
- 0,2963
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (10.10.2026)
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