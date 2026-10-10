Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.10.2026)

    Финансы
    • 10 октября, 2026
    • 09:30
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.10.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    104,72

    0,44

    43,87

    WTI (долл/барр)

    91,85

    0,36

    34,43

    Золото (долл/унция)

    4 216,30

    59,30

    - 124,80

    Индексы

    Dow-Jones

    51 654,95

    423,31

    3 591,66

    S&P 500

    7 811,54

    46,18

    966,04

    Nasdaq

    27 366,17

    172,83

    4 124,18

    Nikkei

    69 030,92

    - 11,19

    18 691,44

    Dax

    25 087,27

    280,30

    596,86

    FTSE 100

    10 552,05

    110,45

    620,67

    CAC 40 INDEX

    7 803,33

    73,64

    - 346,17

    Shanghai Composite

    3 813,79

    1,89

    - 155,05

    Bist 100

    12 265,98

    52,40

    1 004,46

    RTS

    891,14

    38,97

    - 222,99

    Валюта

    USD/EUR

    1,1200

    0,0000

    - 0,0545

    USD/GBP

    1,3234

    0,0000

    - 0,0239

    JPY/USD

    158,3100

    0,4300

    1,8600

    RUB/USD

    85,2219

    - 0,0100

    6,4719

    TRY/USD

    49,3088

    0,0500

    6,3526

    CNY/USD

    6,6927

    - 0,0100

    - 0,2963
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (10.10.2026)
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    10:47

    Путешественник из Филиппин отметил перспективы развития горнолыжного туризма в Карабахе

    Карабах
    10:37

    Азербайджанская нефть подешевела

    Энергетика
    10:30

    В Азербайджане открыт сезон охоты

    Экология
    10:22

    Партнер SOCAR по Губа-Прикаспийскому проекту зарегистрировал филиал в Баку

    Энергетика
    10:07

    МИД Азербайджана поздравил Фиджи с Национальным днем

    Внешняя политика
    10:03

    Основатель MTP отметил значительный прогресс в развитии инфраструктуры Карабаха и Восточного Зангезура

    Карабах
    09:49

    В Южной Корее 38 человек пострадали при обрушении потолка в торговом здании

    Другие страны
    09:41
    Фото

    Средняя продолжительность жизни в Азербайджане превысила 77 лет

    Здоровье
    09:34

    В Нью-Дели закрыли метро и отключили мобильный интернет из-за протестов

    Другие страны
    Лента новостей