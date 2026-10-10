İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
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    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.10.2026)

    Maliyyə
    • 10 oktyabr, 2026
    • 09:30
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.10.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    104,72

    0,44

    43,87

    Neft WTI (dollar/barel)

    91,85

    0,36

    34,43

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 216,30

    59,30

    - 124,80

    İndekslər

    Dow-Jones

    51 654,95

    423,31

    3 591,66

    S&P 500

    7 811,54

    46,18

    966,04

    Nasdaq

    27 366,17

    172,83

    4 124,18

    Nikkei

    69 030,92

    - 11,19

    18 691,44

    Dax

    25 087,27

    280,30

    596,86

    FTSE 100

    10 552,05

    110,45

    620,67

    CAC 40 INDEX

    7 803,33

    73,64

    - 346,17

    Shanghai Composite

    3 813,79

    1,89

    - 155,05

    Bist 100

    12 265,98

    52,40

    1 004,46

    RTS

    891,14

    38,97

    - 222,99

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1200

    0,0000

    - 0,0545

    USD/GBP

    1,3234

    0,0000

    - 0,0239

    JPY/USD

    158,3100

    0,4300

    1,8600

    RUB/USD

    85,2219

    - 0,0100

    6,4719

    TRY/USD

    49,3088

    0,0500

    6,3526

    CNY/USD

    6,6927

    - 0,0100

    - 0,2963
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (10.10.2026)
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