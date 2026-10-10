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    Сегодня еще 4 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу на ЧМ в Баку

    Индивидуальные
    • 10 октября, 2026
    • 09:24
    Сегодня еще 4 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу на ЧМ в Баку

    Сегодня еще 4 азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу на чемпионате мира по дзюдо в Баку.

    Как сообщает Report, среди женщин Мадина Кайсинова (+78 кг), а из мужчин Джамал Гамзатханов, Ушанги Кокаури и Кянан Насибов (все трое +100 кг) присоединятся к борьбе.

    Кайсинова начнет соревнование с 1/16 финала. Ее первой соперницей станет представительница Италии Асья Тавано.

    Гамзатханов, стартующий на мундиале с 1/32 финала, встретится с чилийским дзюдоистом Франсиско Солисом.

    Кокаури и Насибов присоединятся к борьбе с этапа 1/16 финала. Соперником Кокаури станет представитель Кыргызстана Эмирхан Йолдошказыев. Насибов же встретится с победителем поединка Лоссени Коне (Германия) – Видак Малевич (Сербия).

    Ранее из представителей Азербайджана Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую, Зелим Цкаев (81 кг) - серебряную, Рашид Мамедалиев (73 кг), Омер Раджабли (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) - бронзовые медали.

    Чемпионат мира по дзюдо 2026
    Azərbaycanın daha 4 cüdoçusu Bakıdakı dünya çempionatında mübarizəyə qoşulacaq
    Four Azerbaijani judokas to compete at world championships in Baku today
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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