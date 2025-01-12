Самолет, выполнявший рейс Москва-Ереван, совершил вынужденную посадку в Махачкале

Самолет, выполнявший рейс Москва-Ереван, совершил вынужденную посадку в Махачкале.

Самолет, выполнявший рейс Москва-Ереван, совершил вынужденную посадку в Махачкале.

Как передает Report, об этом со ссылкой на Управление гражданской авиации Армении сообщает Sputnik Armenia.

Согласно информации, самолет авиакомпании Aeroflot, совершивший вынужденную посадку в Махачкале, уже вылетел в Ереван.

По данным российских СМИ, причиной экстренной посадки стала нехватка топлива, и экипаж принял решение приземлиться в столице Дагестана.

Авиакомпания пока не дала официальных комментариев по этому поводу.