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Подавший сигнал тревоги рейс Дубай - Москва экстренно сел в Астрахани

Подавший сигнал тревоги рейс Дубай - Москва экстренно сел в Астрахани Пассажирский Boeing Дубай-Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем.
В регионе
29 января 2025 г. 19:31
Подавший сигнал тревоги рейс Дубай - Москва экстренно сел в Астрахани

Пассажирский самолет Boeing, следовавший из Дубая в Москву, прервал полет и сел в Астрахани.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

Выполняющий рейс DP992 Boeing 737 подал сигнал бедствия из-за срабатывания датчика возгорания в багажном отсеке, говорится в сообщении.

В экстренных службах подчеркнули, что самолет прервал полет и благополучно сел в Астрахани, пострадавших нет.

19:18

Пассажирский Boeing Дубай-Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

Речь идет о Boeing 737, выполняющий рейс DP992 авиакомпанией "Победа".

По данным сервиса FlightRadar24, самолет развернулся в аэропорт Астрахани. В астраханском аэропорту MSK1.RU сообщили, что самолет "должен" сесть у них, но точную информацию предоставить затруднились.

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Версия на азербайджанском языке Dubay-Moskva reysi ilə hərəkət edən təyyarə Xəzər dənizi üzərində qəza siqnalı verib

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