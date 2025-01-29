Подавший сигнал тревоги рейс Дубай - Москва экстренно сел в Астрахани

Пассажирский Boeing Дубай-Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем.

Пассажирский самолет Boeing, следовавший из Дубая в Москву, прервал полет и сел в Астрахани.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

Выполняющий рейс DP992 Boeing 737 подал сигнал бедствия из-за срабатывания датчика возгорания в багажном отсеке, говорится в сообщении.

В экстренных службах подчеркнули, что самолет прервал полет и благополучно сел в Астрахани, пострадавших нет.

19:18

Пассажирский Boeing Дубай-Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

Речь идет о Boeing 737, выполняющий рейс DP992 авиакомпанией "Победа".

По данным сервиса FlightRadar24, самолет развернулся в аэропорт Астрахани. В астраханском аэропорту MSK1.RU сообщили, что самолет "должен" сесть у них, но точную информацию предоставить затруднились.