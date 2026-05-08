    Самолет авиакомпании Air Astana экстренно сел в Актобе из-за отказа двигателя

    Самолет авиакомпании Air Astana, следовавший из Астаны во Франкфурт, экстренно сел в Актобе.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа.

    После вылета из аэропорта Астаны экипаж воздушного судна объявил сигнал в связи с отказом одного из двигателей. Экипажем было принято решение о следовании на запасной аэродром Актобе для выполнения посадки.

    На борту воздушного судна находились 93 пассажира, включая 4 детей и одного младенца, а также 9 членов экипажа.

    После посадки воздушное судно самостоятельно зарулило на стоянку. Для обеспечения безопасности были задействованы аварийно-спасательные и соответствующие наземные службы аэропорта.

