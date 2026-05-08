Самолет авиакомпании Air Astana экстренно сел в Актобе из-за отказа двигателя
В регионе
- 08 мая, 2026
- 12:20
Самолет авиакомпании Air Astana, следовавший из Астаны во Франкфурт, экстренно сел в Актобе.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа.
После вылета из аэропорта Астаны экипаж воздушного судна объявил сигнал в связи с отказом одного из двигателей. Экипажем было принято решение о следовании на запасной аэродром Актобе для выполнения посадки.
На борту воздушного судна находились 93 пассажира, включая 4 детей и одного младенца, а также 9 членов экипажа.
После посадки воздушное судно самостоятельно зарулило на стоянку. Для обеспечения безопасности были задействованы аварийно-спасательные и соответствующие наземные службы аэропорта.
