Самолет авиакомпании Air Astana экстренно сел в Актобе из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании Air Astana, следовавший из Астаны во Франкфурт, экстренно сел в Актобе.

После вылета из аэропорта Астаны экипаж воздушного судна объявил сигнал в связи с отказом одного из двигателей. Экипажем было принято решение о следовании на запасной аэродром Актобе для выполнения посадки.

На борту воздушного судна находились 93 пассажира, включая 4 детей и одного младенца, а также 9 членов экипажа.

После посадки воздушное судно самостоятельно зарулило на стоянку. Для обеспечения безопасности были задействованы аварийно-спасательные и соответствующие наземные службы аэропорта.