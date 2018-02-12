Саакашвили прибыл на территорию Польши - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 2

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Лидер партии "Движение новых сил" и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, высланный в понедельник с Украины, прибыл на территорию Польши.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила пресс-служба пограничной охраны Польши.

"Михаил Саакашвили принят на территории Польши, - говорится в сообщении ведомства. - Основанием для принятия решения было заявление о реадмиссии, поданное Национальной миграционной службой Украины руководителю пограничной охраны. Учитывая тот факт, что М.Саакашвили является супругом гражданина государства-члена Европейского Союза, просьба украинской стороны была удовлетворена".

***19:45

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Государственная пограничная служба Украины подтвердила выдворение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Польшу.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник советник главы ведомства Олег Слободян.

"Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции уведомили Саакашвили о решении компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания", - написал Слободян на своей странице в Facebook.

***17:32

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в ресторане в Киеве.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил соратник политика, депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко.

"Только что его похитили неизвестные из ресторана "Сулугуни" в Киеве",- сказал Деревянко.

По его словам, это был спецназ. Депутат Рады не знает, куда именно увезли Саакашвили.

При этом в Службе безопасности Украины (СБУ) и миграционной службе заявили, что не имеют отношения к задержанию.

***

Член коллегии МВД Украины подтвердил факт задержания Саакашвили, при этом отказавшись сообщить подробности.