Саакашвили поддержал действия ЧВК "Вагнер"

Вчерашние события в России существенно ослабили Путина.

Вчерашние события в России существенно ослабили Путина.

Как передает Report, об этом находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал в Twitter.

По его мнению, эти события еще больше приблизило победу Украины в войне.

Отметим, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня обвинил военное руководство России в ударе по лагерям "Вагнера" и гибели бойцов, пообещав предпринять ответные шаги. Минобороны РФ опровергло эти данные и расценило это как провокацию. Утром следующего дня Пригожин заявил о контроле над военными объектами в Ростове-на-Дону и намерении ЧВК "идти на Москву". Он отказался от этих планов вечером, сказав, что его бойцы разворачиваются и уходят в свои лагеря.

Перед этим в Минске сообщили о переговорах Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, во время которых была достигнута договоренность "с гарантиями безопасности" для бойцов ЧВК. Как рассказали в Кремле, их не привлекут к ответственности, уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК) против Пригожина будет прекращено, а сам он сможет выехать в Беларусь.