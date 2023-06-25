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Саакашвили поддержал действия ЧВК "Вагнер"

Саакашвили поддержал действия ЧВК "Вагнер" Вчерашние события в России существенно ослабили Путина.
В регионе
25 июня 2023 г. 15:41
Саакашвили поддержал действия ЧВК Вагнер

Вчерашние события в России существенно ослабили Путина.

Как передает Report, об этом находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал в Twitter.

По его мнению, эти события еще больше приблизило победу Украины в войне.

Отметим, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня обвинил военное руководство России в ударе по лагерям "Вагнера" и гибели бойцов, пообещав предпринять ответные шаги. Минобороны РФ опровергло эти данные и расценило это как провокацию. Утром следующего дня Пригожин заявил о контроле над военными объектами в Ростове-на-Дону и намерении ЧВК "идти на Москву". Он отказался от этих планов вечером, сказав, что его бойцы разворачиваются и уходят в свои лагеря.

Перед этим в Минске сообщили о переговорах Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, во время которых была достигнута договоренность "с гарантиями безопасности" для бойцов ЧВК. Как рассказали в Кремле, их не привлекут к ответственности, уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК) против Пригожина будет прекращено, а сам он сможет выехать в Беларусь.

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Версия на английском языке Saakashvili comments on Wagner military uprising
Версия на азербайджанском языке Saakaşvili həbsxanadan “Vaqner”in hərbi qiyamına münasibət bildirib

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