Саак Карапетян назначен на пост замгенпрокурора России

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Саак Карапетян назначен Советом Федерации на должность заместителя Генерального прокурора России вместо ушедшего на пенсию Александра Звягинцева. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, решение о назначении было принято 14 декабря на пленарном заседании палаты.

Ранее Карапетян занимал пост начальника главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ.

Кандидатура была внесена на рассмотрение Совфеда президентом России Владимиром Путиным по представлению Генпрокурора РФ Юрия Чайки в соответствии со статьей 129 Конституции РФ.