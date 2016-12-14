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    Саак Карапетян назначен на пост замгенпрокурора России

    Он сменил на этой должности ушедшего на пенсию Александра Звягинцева

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Саак Карапетян назначен Советом Федерации на должность заместителя Генерального прокурора России вместо ушедшего на пенсию Александра Звягинцева. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, решение о назначении было принято 14 декабря на пленарном заседании палаты.

    Ранее Карапетян занимал пост начальника главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ. 

    Кандидатура была внесена на рассмотрение Совфеда президентом России Владимиром Путиным по представлению Генпрокурора РФ Юрия Чайки в соответствии со статьей 129 Конституции РФ.

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