С начала года в небоевых условиях погибло 15 армянских военнослужащих

В Главном военном следственном управлении Армении прошло рабочее совещание, посвященное росту числа смертей в армии.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

В целом, с начала января в небоевых условиях погибло 15 армянских военнослужащих. По некоторым инцидентам были возбуждены уголовные дела по признакам доведения до самоубийства. Гибель военнослужащих вызвала широкий общественный резонанс.

В ходе совещания было поручено принять все необходимые меры для обеспечения беспристрастности и полноты расследования возбужденных уголовных дел с целью обеспечения реализации прав и интересов всех участников процесса.