Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Рютте: В рамках PURL Украина уже получила военного оборудования на $2 млрд

    В регионе
    • 13 октября, 2025
    • 14:21
    Рютте: В рамках PURL Украина уже получила военного оборудования на $2 млрд

    Украина в в рамках инициативы PURL ("Перечень приоритетных потребностей Украины") уже получила от союзников американского вооружения и оборудования на $2 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом генсек НАТО Марк Рютте сообщил в понедельник в Любляне, выступая на Парламентской ассамблее НАТО.

    "После саммита НАТО начал новую инициативу в поддержку Украины - "Список приоритетных требований для Украины", или PURL. Это поставки необходимого летального и нелетального военного снаряжения, которое могут предоставить Украине только США, за счет союзников. Оборудование на $2 млрд уже было передано таким образом. Это не только помогает Украине оставаться в борьбе, но и спасает жизни", - отметил он.

    Марк Рютте НАТО Украина PURL военная помощь

    Последние новости

    14:50

    Аллахшукюр Пашазаде пригласил генсека ООН в Азербайджан

    Внешняя политика
    14:49

    ЕС значительно облегчает импорт ряда продукции АПК из Украины

    АПК
    14:47

    Президент Индонезии впервые посетит Израиль

    Другие страны
    14:46
    Фото

    В селе Баллыджа Ходжалинского района посажены миндальные деревья

    Экология
    14:38

    Нетаньяху поблагодарил Трампа за посредничество в Авраамских соглашениях

    Другие страны
    14:35

    Нетаньяху: Трамп - самый близкий друг Израиля среди всех некогда бывших президентов США

    Другие страны
    14:35

    TƏBİB: С 8 октября от гриппа вакцинировались свыше 700 человек

    Здоровье
    14:34

    В отчеты ПА НАТО включены положения, связанные с Азербайджаном

    Внешняя политика
    14:33

    Президент Ильхам Алиев участвует в Саммите мира на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    Лента новостей