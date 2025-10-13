Рютте: В рамках PURL Украина уже получила военного оборудования на $2 млрд

Украина в в рамках инициативы PURL ("Перечень приоритетных потребностей Украины") уже получила от союзников американского вооружения и оборудования на $2 млрд.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом генсек НАТО Марк Рютте сообщил в понедельник в Любляне, выступая на Парламентской ассамблее НАТО.

"После саммита НАТО начал новую инициативу в поддержку Украины - "Список приоритетных требований для Украины", или PURL. Это поставки необходимого летального и нелетального военного снаряжения, которое могут предоставить Украине только США, за счет союзников. Оборудование на $2 млрд уже было передано таким образом. Это не только помогает Украине оставаться в борьбе, но и спасает жизни", - отметил он.