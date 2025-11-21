Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Рябков: Предпосылок для возобновления диалога по стабильности с США нет

    В регионе
    • 21 ноября, 2025
    • 15:47
    Рябков: Предпосылок для возобновления диалога по стабильности с США нет

    Диалог России и США идет, но предпосылок к возобновлению переговоров по стратегической стабильности пока нет.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    "Пока нет предпосылок для этого. Мы не в диалоге с США по данному вопросу. И мы неоднократно говорили, что возвращение к обсуждению тематики стратегической стабильности как идея станет возможна для нас после того, как мы убедимся в необратимом и далеко идущим характере сдвигов к лучшему в политике Вашингтона на российском направлении. Несмотря на то, что диалог идет с Вашингтоном, не прерывается, несмотря на то, что кое в чем мы продвинулись, этого недостаточно для того, чтобы констатировать, что есть предпосылки перезапустить диалог по стабильности, включая тематику СНВ", - сказал он.

    По его словам, Вашингтон давно идет по пути демонтажа ключевых звеньев, существовавшей десятилетиями архитектуры безопасности, договоров, соглашений в сфере контроля над вооружениями.

    "Это печально, но это факт. Поэтому я не предполагаю, что применительно к СНВ в подходах американской стороны возможны какие-то внезапные сдвиги в направлении осознания того, что лучше, что-то сохранить и не рубить с плеча", - заключил он.

    Россия США Сергей Рябков возобновление переговоров

    Последние новости

    16:20
    Видео

    Пилот потерпевшего крушение истребителя на Dubai Airshow погиб - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:20

    Принята Бакинская декларация по расширению сотрудничества в сфере СМИ стран D-8

    Медиа
    16:15

    Brent подешевела до $62,34 за баррель

    Энергетика
    16:12

    Фон дер Ляйен: Поддержка Украины со стороны ЕС остается непоколебимой

    Другие страны
    16:12

    Госслужба: Ожидается принятие стратегических программ для приватизации крупных предприятий

    Бизнес
    16:10

    Премьеры Армении и Казахстана обсудили развитие торгово-экономических отношений

    В регионе
    16:05
    Фото
    Видео

    Возбуждено уголовное дело по факту гибели 4-х работников Lake Hotel от удара током - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    15:55

    Руководитель Pakistan TV поддержал создание Центра медиамастерства D-8 в Баку

    Внешняя политика
    15:52

    Бора Байрактар: В Турции придают большое значение стратегической коммуникации

    Внешняя политика
    Лента новостей