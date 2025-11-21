Рябков: Предпосылок для возобновления диалога по стабильности с США нет

Диалог России и США идет, но предпосылок к возобновлению переговоров по стратегической стабильности пока нет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Пока нет предпосылок для этого. Мы не в диалоге с США по данному вопросу. И мы неоднократно говорили, что возвращение к обсуждению тематики стратегической стабильности как идея станет возможна для нас после того, как мы убедимся в необратимом и далеко идущим характере сдвигов к лучшему в политике Вашингтона на российском направлении. Несмотря на то, что диалог идет с Вашингтоном, не прерывается, несмотря на то, что кое в чем мы продвинулись, этого недостаточно для того, чтобы констатировать, что есть предпосылки перезапустить диалог по стабильности, включая тематику СНВ", - сказал он.

По его словам, Вашингтон давно идет по пути демонтажа ключевых звеньев, существовавшей десятилетиями архитектуры безопасности, договоров, соглашений в сфере контроля над вооружениями.

"Это печально, но это факт. Поэтому я не предполагаю, что применительно к СНВ в подходах американской стороны возможны какие-то внезапные сдвиги в направлении осознания того, что лучше, что-то сохранить и не рубить с плеча", - заключил он.