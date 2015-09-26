​Рухани: трагедия в Мекке и другие инциденты в ходе хаджа должны быть расследованы

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Трагедия в городе Мекка в Саудовской Аравии, где в результате давки погибли свыше 700 человек, а также другие инциденты, произошедшие во время хаджа в этому году, должны быть расследованы.

Как передает Report, об этом заявил 26 сентября президент Ирана Хасан Роухани, выступая на саммите по устойчивому развитию, который проходит в штаб-квартире ООН.

"Я должен выразить глубокое сожаление в связи с душераздирающим инцидентом, который произошел в Мекке в среду с тысячами мусульман, в том числе иранцами. Я выражаю глубокие соболезнования семьям, которые оплакивают любимых, погибших в этой трагедии", - начал свое выступлении президент ИРИ.

Он призвал уделить должное внимание нуждам пострадавших, а также подчеркнул важность "расследования причин этого и других подобных инцидентов, произошедших в ходе хаджа в этом году".