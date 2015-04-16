Рухани: Сделка по ядерной программе нужна "шестерке" больше, чем Ирану

Баку. 16 апреля.REPORT.AZ/ Окончательное соглашение по ядерной программе Ирана нужно "шестерке" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) в большей степени, чем Тегерану. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал президент Ирана Хасан Рухани.

"Все страны переговорного процесса - Иран и страны "шестерки" - стремятся к заключению окончательной ядерной сделки. Однако "шестерке" это необходимо больше, чем Ирану", - привело его слова агентство ИРНА. Западу уже не удастся "осуществлять свои санкции как и прежде", пояснил президент ИРИ.

"Главная цель Ирана при заключении сделки состоит в том, чтобы доказать всему миру, что все обвинения, которые были выдвинуты против нашей страны, были необоснованными. И это будет нашим основным достижением на международной арене. Другим важным нашим успехом является признание противоположной стороной права иранского народа на мирное использование ядерной энергии", - сказал он.

"Мы считаем для себя обязательным продолжать движение на пути к окончательному соглашению по ядерной программе ИРИ при условии, что противоположная сторона проявит честность", - добавил Рухани.

Путь к достижению окончательного соглашения до конца оговоренного времени будет очень жестким, отметил Хасан Рухани. Остается еще много технических, правовых, политических и экономических вопросов, которые должны быть решены обеими сторонами переговоров, добавил он.