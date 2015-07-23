​Рухани: Принятие резолюции СБ ООН освобождает Иран от обвинений в угрозе безопасности

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Принятая 20 июля резолюция Совета Безопасности ООН, одобряющая ядерное соглашение Ирана и "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), положила конец обвинениям в адрес Тегерана в том, что он якобы представляет угрозу международному миру и безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Исламской Республики Хасан Рухани, выступая здесь на Национальной конференции по здравоохранению.

"Принятие резолюции 2231 Совета Безопасности освобождает Иран от обвинений в угрозе международному миру и безопасности", - приводит слова иранского президента агентство ИРНА. С принятием резолюции Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) от 14 июля приобрел статус международного соглашения. В соответствии с ним Иран более не подпадает под действие Главы VII Устава ООН "Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии".

"Самое главное послание миру, которое содержит ядерное соглашение, заключается в том, что наиболее сложные международные проблемы должны решаться за столом переговоров", - подчеркнул Хасан Рухани, давая оценку итогам многолетних споров и заключенному всеобъемлющему соглашению по иранской ядерной программе. Ядерная сделка также является посланием международному сообществу о том, что атомное оружие должно быть уничтожено навсегда, считает Рухани.