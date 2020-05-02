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Российский министр и его заместитель заразились коронавирусом

​Российский министр и его заместитель заразились коронавирусом

Владимир Якушев

Глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом.

Как передает Report, об этом 1 мая сообщила пресс-служба Минстроя.

"Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи", - привела пресс-служба слова Якушева.

И.о. министра строительства и ЖКХ России назначен замглавы министерства Никита Стасишин. В пресс-службе добавили, что диагнозы у Якушева и у Волкова подтверждены результатом компьютерной томографии.

Как сообщили в министерстве, с конца марта более 80% сотрудников министерства перешли на удаленную работу.

Якушев был назначен министром строительства и ЖКХ в мае 2018 года. 

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