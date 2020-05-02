​Российский министр и его заместитель заразились коронавирусом

Глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом.
Как передает Report, об этом 1 мая сообщила пресс-служба Минстроя.
"Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи", - привела пресс-служба слова Якушева.
И.о. министра строительства и ЖКХ России назначен замглавы министерства Никита Стасишин. В пресс-службе добавили, что диагнозы у Якушева и у Волкова подтверждены результатом компьютерной томографии.
Как сообщили в министерстве, с конца марта более 80% сотрудников министерства перешли на удаленную работу.
Якушев был назначен министром строительства и ЖКХ в мае 2018 года.