Россиянин арестован в армянском Гюмри

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Гражданин России арестован в гюмрийском аэропроту "Ширак".

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, пассажир рейса Москва-Гюмри, гражданин России Дмитрий Н. 1980 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила поведения в самолете, а в зале прибытия не соблюдал общественный порядок, ругался, мешал работе сотрудников службы авиационной безопасности, за что был доставлен в полицейский участок.

По факту ведется расследование.