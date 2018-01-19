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    Россиянин арестован в армянском Гюмри

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Гражданин России арестован в гюмрийском аэропроту "Ширак". 

    Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, пассажир рейса Москва-Гюмри, гражданин России Дмитрий Н. 1980 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила поведения в самолете, а в зале прибытия не соблюдал общественный порядок, ругался, мешал работе сотрудников службы авиационной безопасности, за что был доставлен в полицейский участок.

    По факту ведется расследование.

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