Россия за четыре года потратит 16,7 млрд. долларов на развитие ОПК

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Общий объем финансирования новой госпрограммы по развитию российского оборонно-промышленного комплекса с 2016 по 2020 год составит 1 трлн. 67 млн. рублей (16,7 млрд. долларов). Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

На прошлой неделе правительство утвердило госпрограмму "Развитие оборонно-промышленного комплекса". Как утверждалось в постановлении кабинета министров, реализация этой программы позволит почти в два раза увеличить рост промышленного производства в ОПК.

"Мы сейчас ведем перевооружение всей армии, вооруженных сил, военно-морского флота новыми видами оружия, есть определенные цели, которые должны быть исполнены, и, конечно, (необходимо) обеспечить конкурентоспособность того, что мы делаем в мировом масштабе", - заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Как пояснил глава кабинета министров, Россия намерена удержать свои позиции на мировом рынке вооружения. На данный момент она занимает второе место в мире по объему экспорта вооружений. Первое место занимают США, а третье - Китай.

Рогозин ранее оценил рост объемов производства в ОПК за 2015 год в 13%. По его словам, экспорт российской продукции военного назначения в 2015 году составил 14,5 млрд. долларов, превысив план правительства.

В конце января Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия сократит расходы на неприоритетные направления в оборонно-промышленном комплексе.