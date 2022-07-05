О нас

Россия выпустила по Днепру семь ракет

Россия выпустила по Днепру семь ракет Сегодняшнее утро началось в Днепропетровской области с воздушных тревог и взрывов. РФ ударила по городу и области семью ракетами, в одном из населенных пунктов был "прилет".
В регионе
5 июля 2022 г. 08:57
Россия выпустила по Днепру семь ракет

Сегодняшнее утро началось в Днепропетровской области с воздушных тревог и взрывов. РФ ударила по городу и области семью ракетами, в одном из населенных пунктов был "прилет".

Как передает Report, подробности утренней атаки на своей странице в Telegram раскрыл председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

РФ выпустила по Днепру и области семь ракет. Шесть вражеских ракет сбили над Днепром и Синельниковским районом.

Обломки одной из ракет упали в Днепре, началось возгорание. К счастью, спасателям удалось быстро укротить огонь, обошлось без жертв.

"В городе Покров "прилет" в частный сектор. Разрушены несколько домов, еще у нескольких повыбивало стекла. От взрыва произошел пожар. На месте работают представители ГСЧС и полиции. Предварительно, без пострадавших", - добавил Резниченко.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
4 июля 2022 г. 15:50
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
4 июля 2022 г. 13:49
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
4 июля 2022 г. 10:46
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
2 июля 2022 г. 16:28
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
2 июля 2022 г. 15:11
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
1 июля 2022 г. 17:02
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
1 июля 2022 г. 16:28
Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг
Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг
1 июля 2022 г. 14:41
Кристина Дорош: Малый и средний бизнес в Азербайджане могут освободить от расходов на POS-терминалы
Кристина Дорош: Малый и средний бизнес в Азербайджане могут освободить от расходов на POS-терминалы
1 июля 2022 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi