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    Россия назвала время выхода из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В течение шести месяцев Россия остановит участие в договоре о ликвидации ракет малой и средней дальности.  

    Как сообщает Report со ссылкой на Yeniakıt, информацию распространило министерство иностранных дел России. 

    Отметим, что 2 февраля этого года госсекретарь США Майкл Помпео заявил об остановке участия в подписанном в 1987 году между бывшим СССР и США  договоре о запрещении ракет малой и средней дальности, способных нести ядерные боеголовки с радиусом действия от 500 до 5500 километров. 

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