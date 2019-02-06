Россия назвала время выхода из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В течение шести месяцев Россия остановит участие в договоре о ликвидации ракет малой и средней дальности.

Как сообщает Report со ссылкой на Yeniakıt, информацию распространило министерство иностранных дел России.

Отметим, что 2 февраля этого года госсекретарь США Майкл Помпео заявил об остановке участия в подписанном в 1987 году между бывшим СССР и США договоре о запрещении ракет малой и средней дальности, способных нести ядерные боеголовки с радиусом действия от 500 до 5500 километров.