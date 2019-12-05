Россия высылает болгарского дипломата

Москва объявила персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в ответ на решение Софии о высылке российского дипломата в конце октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД Болгарии.

"Посол Республики Болгария в России Атанас Крыстин был вызван сегодня в МИД в Москве, где ему была вручена нота. Основываясь на принципах взаимности, МИД России объявил персоной нон грата болгарского дипломата нашего посольства в Москве", - уточнили в МИД.

Там также подчеркнули, что болгарский дипломат имеет тот же статус, что и высланный из Софии сотрудник российского посольства.

28 октября Болгария решила выслать сотрудника российского посольства в Софии, которого подозревают в шпионаже. МИД России пообещал принять ответные меры.