Россия усиливает оборону Крымского полуострова

"Вооруженные Силы России усиливают оборону временно оккупированного Крымского полуострова".

"Вооруженные Силы России усиливают оборону временно оккупированного Крымского полуострова".

Как передает Report, об этом сообщается на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Так, из Челябинской области прибыли 150 российских военнослужащих срочной службы для выполнения инженерных работ.

Украинские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили три российских беспилотника.

"Наши защитники сбили три вражеских беспилотных летательных аппарата разных типов: "Орлан-10", "Supercam S350" и "Ланцет-3", - говорится в заявлении Генштаба.

Отмечается, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.