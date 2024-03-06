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РФ обстреляла Одессу во время визита Зеленского и премьера Греции, есть погибшие

РФ обстреляла Одессу во время визита Зеленского и премьера Греции, есть погибшие Российские войска сегодня нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки есть погибшие.
В регионе
6 марта 2024 г. 21:15
РФ обстреляла Одессу во время визита Зеленского и премьера Греции, есть погибшие

Российские войска сегодня нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки есть погибшие.

Как передает Report, об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Враг нанес удар по портовой инфраструктуре города. Есть пятеро погибших", - рассказал он.

По его словам, количество раненых в результате российской террористической атаки еще уточняют.

При этом украинские правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства военного преступления россиян.

Напомним, что Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Во время этого в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакис Мицотакис.

Греческие СМИ сообщали о том, что удар был нацелен якобы на колонну президента Владимира Зеленского, которая находилась в 150 метрах от греческой делегации.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski və Mitsotakisin Odessaya səfəri zamanı şəhər atəşə tutulub, ölənlər var

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