О нас

Россия, Турция и Иран осудили страны, поддерживающие PKK/YPG

Россия, Турция и Иран осудили страны, поддерживающие PKK/YPG В столице Казахстана Астане состоялся очередной раунд переговоров по Сирии. В совместном заявлении по итогам 20-й международной встречи представителей Ирана, России и Турции по Сирии осудили незаконную деятельность стран, поддерживающих террористич
В регионе
21 июня 2023 г. 18:24
Россия, Турция и Иран осудили страны, поддерживающие PKK/YPG

В столице Казахстана Астане состоялся очередной раунд переговоров по Сирии. В совместном заявлении по итогам 20-й международной встречи представители Ирана, России и Турции по Сирии осудили незаконную деятельность стран, поддерживающих террористические формирования (PKK/YPG) на северо-востоке Сирии.

Report со ссылкой на турецкие СМИ сообщает, что устойчивая безопасность и стабильность в регионе могут быть достигнуты только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности страны.

Турция, Россия и Иран, являющиеся гарантом Астанинских переговоров по Сирии, подчеркнули важность продолжения усилий по нормализации сирийско-турецких отношений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya və İran PKK/YPG-yə dəstək verən ölkələri qınayıb

Другие новости из категории

Захарова: Обвинения Армении в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенны
Захарова: Обвинения Армении в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенны
21 июня 2023 г. 18:01
Путин: Россия продолжит развитие ядерной триады
Путин: Россия продолжит развитие ядерной триады
21 июня 2023 г. 17:30
Шмыгаль: Украине требуются 6,5 млрд долларов на восстановление
Шмыгаль: Украине требуются 6,5 млрд долларов на восстановление
21 июня 2023 г. 16:59
Премьер Латвии: Мы предоставляем Украине все свои боевые вертолеты
Премьер Латвии: Мы предоставляем Украине все свои боевые вертолеты
21 июня 2023 г. 16:52
Шойгу: Коллективный Запад развернул против РФ настоящую войну
Шойгу: Коллективный Запад развернул против РФ настоящую войну
21 июня 2023 г. 16:35
Эрдоган призвал к принятию новой редакции Конституции Турции
Эрдоган призвал к принятию новой редакции Конституции Турции
21 июня 2023 г. 16:00
Зеленский выразил надежду на поставки F-16 для Украины через 6-7 месяцев
Зеленский выразил надежду на поставки F-16 для Украины через 6-7 месяцев
21 июня 2023 г. 15:47
Шмыгаль: Киев готовит законный механизм для конфискации замороженных активов РФ
Шмыгаль: Киев готовит законный механизм для конфискации замороженных активов РФ
21 июня 2023 г. 15:42
В Ереване заявили, что достигли консенсуса с Баку по запуску железной дороги
В Ереване заявили, что достигли консенсуса с Баку по запуску железной дороги
21 июня 2023 г. 14:50
Состоялся очередной раунд переговоров в Астанинском формате по Сирии
Состоялся очередной раунд переговоров в Астанинском формате по Сирии
21 июня 2023 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi