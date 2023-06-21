Россия, Турция и Иран осудили страны, поддерживающие PKK/YPG

В столице Казахстана Астане состоялся очередной раунд переговоров по Сирии. В совместном заявлении по итогам 20-й международной встречи представителей Ирана, России и Турции по Сирии осудили незаконную деятельность стран, поддерживающих террористич

В столице Казахстана Астане состоялся очередной раунд переговоров по Сирии. В совместном заявлении по итогам 20-й международной встречи представители Ирана, России и Турции по Сирии осудили незаконную деятельность стран, поддерживающих террористические формирования (PKK/YPG) на северо-востоке Сирии.

Report со ссылкой на турецкие СМИ сообщает, что устойчивая безопасность и стабильность в регионе могут быть достигнуты только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности страны.

Турция, Россия и Иран, являющиеся гарантом Астанинских переговоров по Сирии, подчеркнули важность продолжения усилий по нормализации сирийско-турецких отношений.