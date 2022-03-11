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Россия снимает введенные из-за COVID-19 ограничения на полеты в восемь стран

Россия снимает введенные из-за COVID-19 ограничения на полеты в восемь стран Россия снимает введенные из-за COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе.
В регионе
11 марта 2022 г. 11:11
Россия снимает введенные из-за COVID-19 ограничения на полеты в восемь стран

Россия снимает введенные из-за COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран на взаимной основе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"9 марта 2022 года в соответствии с решением правительства Российской Федерации сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран", - говорится в сообщении.

Ранее также полностью были сняты COVID-ограничения на полеты в Беларусь, Доминикану, Египет (кроме Каира), ОАЭ, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и на Кубу.

Полеты в эти страны теперь ограничены только положениями межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельными договоренностями авиавластей стран.

"Авиакомпаниям при выполнении регулярных и нерегулярных полетов необходимо соблюдать положения постановления Главного государственного санитарного врача РФ "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", - добавили в Росавиации.

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Версия на английском языке Russia lifts COVID restrictions on flights to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycana uçuş üçün koronavirusla bağlı məhdudiyyətləri ləğv edib

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