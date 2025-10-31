Россия расширила "стоп-лист" для представителей ЕС в ответ на новый пакет санкций
В регионе
- 31 октября, 2025
- 19:47
Россия вводит запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов, стран Европейского Союза в ответ на утверждение 19-го пакета санкций.
Об этом сообщает Report со ссылкой на российский МИД.
"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда европейских стран, которым (...) запрещен въезд на территорию нашего государства", - говорится в сообщении.
В него, в частности, включены сотрудники силовых структур, государственных и коммерческих организаций, а также граждане стран ЕС и других западных государств, которых в России считают причастными к оказанию военной поддержки Украине.
