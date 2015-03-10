Россия проводит учения в Каспийском море

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Дагестане начинаются военные учения артиллеристов морской пехоты Каспийской флотилии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в ходе учений военные отработают оборону и наступление.

"Целью учений является слаживание артиллерийских подразделений, повышение практических навыков командиров различных степеней в управлении огнем, как в обороне, так и в наступлении. В течение 30 дней артиллеристам предстоит выполнить порядка 50 различных учебно-боевых огневых задач с применением самоходных артиллерийских установок (САУ) "Нона", противотанковых орудий "Рапира", комплексов противотанковых управляемых ракет (ПТУР) "Метис" и "Фагот", — отмечается в сообщении.