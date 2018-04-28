Россия предложила ввести частичный безвизовый режим с Турцией

Москва. 28 апреля. REPORT.AZ/ Российская сторона предложила Турции ввести безвизовый режим для обладателей дипломатических паспортов и дальнобойщиков.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге по итогам трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Ирана и Турции.

Он отметил, что вопросы дальнейшего упрощения визового режима обсуждаются при каждой встрече министров.

"Российская сторона предложила ввести безвизовый режим для обладателей дипломатических паспортов и дальнобойщиков. Президенты говорили об этом. Будем ждать реакции турецкой стороны", - сказал С.Лавров.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Турция хотела бы полного снятия визового режима.

"Мы хотим, чтобы граждане России могли ехать в Турцию по внутренним паспортам. Тут нужно взаимодействие спецслужб", - сказал турецкий министр.

Он также отметил положительную динамику в торгово-экономических отношениях между странами.