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    Россия предложила ввести частичный безвизовый режим с Турцией

    Лавров: Будем ждать реакции турецкой стороны

    Москва. 28 апреля. REPORT.AZ/ Российская сторона предложила Турции ввести безвизовый режим для обладателей дипломатических паспортов и дальнобойщиков.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге по итогам трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Ирана и Турции.

    Он отметил, что вопросы дальнейшего упрощения визового режима обсуждаются при каждой встрече министров.

    "Российская сторона предложила ввести безвизовый режим для обладателей дипломатических паспортов и дальнобойщиков. Президенты говорили об этом. Будем ждать реакции турецкой стороны", - сказал С.Лавров.

    В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Турция хотела бы полного снятия визового режима.

    "Мы хотим, чтобы граждане России могли ехать в Турцию по внутренним паспортам. Тут нужно взаимодействие спецслужб", - сказал турецкий министр.

    Он также отметил положительную динамику в торгово-экономических отношениях между странами.

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