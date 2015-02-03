Россия построит более 450 хранилищ для ракет и боеприпасов в 2015 году

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Более 450 хранилищ для ракет и боеприпасов будет построено в России в 2015 году. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Предстоит построить 454 хранилища, тем самым завершить обустройство 13 современных арсеналов и привести систему хранения ракет и боеприпасов в соответствие с установленными требованиями", - сказал он.

Шойгу напомнил, что в рамках ведомственной целевой программы "Совершенствование инфраструктуры системы хранения и эксплуатации ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов на 2012-2014 годы" проведена работа по улучшению инфраструктуры объектов материально-технического обеспечения. Возведено 126 хранилищ для хранения новых, а также перспективных ракет и боеприпасов, поступающих по госпрограмме вооружения, сказал министр.