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    Россия отменила санкции, применяемые по отношению к турецкой сельхозпродукции

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Россия отменила санкции, применяемые по отношению к турецкой сельхозпродукции.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber-7, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление.

    Во время телефонного разговора с главой турецкого правительства Бинали Йылдырымом он сказал об отмене санкций.

    В ходе разговора также обсудили предстоящий 10 марта визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву и его встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.  

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