Россия объявила персоной нон-грата двух германских дипломатов

Россия объявила о высылке двух германских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина.

Россия объявила о высылке двух германских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение МИД РФ.

В понедельник ведомство вызвало посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра после решения удалить из страны сотрудников российской дипмиссии.

"Послу ФРГ было сообщено об объявлении персоной нон-грата двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение правительства ФРГ", - сказано в сообщении.