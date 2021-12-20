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Россия объявила персоной нон-грата двух германских дипломатов

Россия объявила персоной нон-грата двух германских дипломатов Россия объявила о высылке двух германских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина.
В регионе
20 декабря 2021 г. 19:27
Россия объявила персоной нон-грата двух германских дипломатов

Россия объявила о высылке двух германских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение МИД РФ.

В понедельник ведомство вызвало посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра после решения удалить из страны сотрудников российской дипмиссии.

"Послу ФРГ было сообщено об объявлении персоной нон-грата двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение правительства ФРГ", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке Russia declares two German diplomats persona non grata

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