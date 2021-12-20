Россия объявила персоной нон-грата двух германских дипломатов

Россия объявила о высылке двух германских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина.
Об этом передает Report со ссылкой на сообщение МИД РФ.
В понедельник ведомство вызвало посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра после решения удалить из страны сотрудников российской дипмиссии.
"Послу ФРГ было сообщено об объявлении персоной нон-грата двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение правительства ФРГ", - сказано в сообщении.