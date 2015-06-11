Россия обвинила США в попытке скрыть назначение биолаборатории в Грузии

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В МИД России озабочены размещением США медико-биологических лабораторий вблизи российских границ, включая Грузию.

Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства России.

В МИД отметили, что наиболее показателен в этом плане так называемый Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара в пригороде Тбилиси, представляющий собой лабораторию высокого уровня биологической изоляции. В Москве считают, что "под ее крышей прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение Сухопутных войск США", являющееся филиалом исследовательского института имени Уолтера Рида.

"Американские и грузинские власти предпринимают усилия по сокрытию истинного содержания и направленности деятельности этого воинского подразделения Армии США, занимающегося изучением особо опасных инфекционных болезней. Пентагон старается внедрить такие же закамуфлированные военные медико-биологические объекты и в другие государства на пространстве СНГ", - полагают в министерстве иностранных дел России.

Институт Рида, расположенный в Форест-Глен (относится к штату Мэриленд), является одним из ключевых военных исследовательских центров США, работающих в области эпидемиологии и защиты от биологического оружия.