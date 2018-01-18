Россия начала поставки С-400 в Китай

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Россия начала поставки зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" Китаю по контракту 2014 года, первый полковой комплект уже отправлен заказчику. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества России.

"Реализация контракта началась, первый полковой комплект отправлен в Китай", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в составе комплекта - командный пункт, радиолокационная станция, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части, инструменты, принадлежности и другие элементы системы.

Он отметил, что подписанный с КНР контракт не предусматривает ни передачу технологий, ни лицензионного производства этих систем.

С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler) российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии stealth) и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

В настоящее время "Триумф" стоит на вооружении только в России.