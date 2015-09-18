МИД России: БДИПЧ ОБСЕ продолжает существовать в виртуальной реальности

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "Россия может поставить вопрос о трансформации мандатов гуманитарных исполнительных структур ОБСЕ, если те не прекратят заниматься "самопиаром" и действовать с оглядкой на западных покровителей".

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в преддверии ежегодного Совещания ОБСЕ по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения.

"К сожалению, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Верховный комиссар по делам национальных меньшинств (ВКНМ) и представитель ОБСЕ по свободе СМИ продолжают существовать в виртуальной реальности, полностью оторванной от насущных проблем государств-участников ОБСЕ", - говорится в заявлении МИД России.

В этой связи отмечается, что если "гуманитарные" исполнительные структуры ОБСЕ не прекратят ставить "во главу угла" своей работы самопиар и получение максимальной конъюнктурной выгоды от западных покровителей и не начнут уделять внимание реальным проблемам в сфере человеческого измерения на пространстве ОБСЕ", Москва будет вынуждена "поднять вопрос о серьезной трансформации их мандатов, организационно-штатной структуры и финансирования".

Так, по мнению МИД России, руководство этих институтов игнорирует нарушения прав человека в Прибалтике, предпочитает не замечать проблемы лиц африканского происхождения в США, обходит молчанием ситуацию вокруг правозащитных аспектов миграционного кризиса в ЕС, вызванного ростом потока беженцев с Ближнего Востока.

Вместо этого директор БДИПЧ Михаэль Линк, Верховный комиссар Астрид Торс и представитель по свободе СМИ Дунья Миятович "действуют и выступают с заявлениями, наводящими на мысль об их исключительной ангажированности и стремлении выполнить некий политический заказ, поступающий из стран "к Западу от Вены", отмечается в заявлении.