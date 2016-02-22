​Россия может использовать авиабазу в Армении для атак в случае войны с Турцией

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Российская Федерация может задействовать боевую авиацию, размещенную на авиабазе "Эребуни" в Армении, в случае вероятного конфликта с Турцией.

Как передает Report, об этом сообщает Military Informant.

Источники в самой Армении сообщают об опасении втягивания страны в возможный конфликт России и Турции, что может привести к непредсказуемым последствиям в регионе.

Авиабаза в Ереване была сформирована в 1995 году. В ноябре 1998 года на нее переправили многоцелевые истребители МиГ-29. По различным данным на военном аэродроме "Эребуни" базируются более десятка российских МИГ-29.