АТОР: Россия и Турция не будут возобновлять чартерные авиаперевозки в этом году

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Россия и Турция не будут возобновлять чартерные авиаперевозки в этом году. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ломидзе рассказала о встрече турецкой делегации с руководством российских ведомств, которая прошла 14 июля. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, касающиеся безопасности туристов на курортах. В итоге стороны пришли к тому, что Турция предоставит список мест, которые могут быть опасны для путешественников.

Она также добавила, что спрос на отдых в Турции среди жителей России снизился. Это связано с недавней попыткой военного переворота в стране. Несмотря на это, по словам Ломидзе, те россияне, которые уже приобрели туристические путевки, не отказываются от поездки.