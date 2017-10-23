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    Россия и Турция могут ввести безвизовый режим для водителей

    Объём товарооборота между двумя странами за год вырос на 30%

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Россия позитивно воспринимает предложение Турции о введении между странами безвизового режима для водителей.

    Как передает Report, об этом заявил глава Минэнерго России, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак.

    «Мы положительно оцениваем введение безвизового режима для граждан Турции. В МИД России уже переданы предложения по освобождению от виз владельцев служебных паспортов и водителей большегрузных транспортных средств. Оптимистичны в вопросе скорого завершения процесса», — цитирует Anadolu министра.

    Он также подчеркнул, что объём товарооборота между двумя странами за год вырос на 30%.

    Ранее Новак рассказал, что Россия сняла ограничения на поставки томатов из Турции с 1 ноября.

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