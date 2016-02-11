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    Россия и Иран подписали меморандум об увеличении количества полетов

    Рейсы из России могут выполняться в Тегеран, Исфахан, Машхад, Решт и в три других города по усмотрению иранской стороны

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Россия и Иран подписали меморандум об увеличении количества полетов до 28 в неделю, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Назначенные перевозчики от каждой стороны получат право выполнять максимум 28 парных рейсов в неделю на любом типе самолетов для перевозки пассажиров в соответствии с расписанием полетов и перечисленными в этом соглашении пунктами назначения", - говорится в меморандуме о взаимопонимании в области авиасообщения между авиационными властями Ирана и России.

    Чартерные перевозчики с каждой стороны могут перевозить пассажиров после получения одобрения от авиавластей двух стран.

    В документе указано, что рейсы из России могут выполняться в Тегеран, Исфахан, Машхад, Решт и в три других города по усмотрению иранской стороны.

    Рейсы из Ирана в Россию будут выполняться в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Казань, Уфу, Сочи и в ещё один пункт на усмотрение авиавластей РФ, который должен быть одобрен позже.

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