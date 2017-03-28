Россия и Иран подписали 16 соглашений о сотрудничестве в различных областях

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Должностные лица Ирана и России подписали в Москве в присутствии президентов двух стран 16 соглашений о сотрудничестве в политической, экономической, судебно-правовой и научно-культурной областях, сообщает Report со ссылкой на ParsToday.

Отметим, что президенты Ирана и России Хасан Рухани и Владимир Путин во вторник в Москве провели официальные переговоры.

После двусторонних переговоров глав государств в Кремле было подписано 16 соглашений о сотрудничестве между двумя странами в области депортации заключенных, отмены визового режима для туристов, торговле электроэнергией, физической культуры и спорта, строительство жилья и общественных услуг.

Также были подписаны соглашения о сотрудничестве в области связи и информационных технологий, между железными дорогами Ирана и России, Организацией атомной энергии Ирана и Росатома, Национальной нефтяной компанией Ирана и Газпромом, Палате по торговле, промышленности и рудников Ирана и Россконгрессом, а также соглашение об изучении возможности электрификации железнодорожного пути от Гармсара до Инча Бруна.

Помимо того, были подписаны соглашения о сотрудничестве между представителями частных секторов Ирана и России.