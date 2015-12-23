​Россия и Армения объединили системы ПВО на Кавказе

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Главы оборонных ведомств России и Армении подписали соглашение о создании Объединенной региональной системы ПВО в кавказском регионе коллективной безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, подписание документа состоялось в Москве после двусторонней встречи министров обороны России Сергея Шойгу и Армении Сейрана Оганяна.

Также был подписан план сотрудничества между минобороны России и Армении на 2016 год.

На данный момент Россия работает над созданием Объединенных региональных систем ПВО с Кыргызстаном и Таджикистаном. С Казахстаном соглашение о создании системы ПВО было подписано в 2013 году, с Белоруссией российская система ПВО уже объединена.