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    ​Россия и Армения объединили системы ПВО на Кавказе

    Также был подписан план сотрудничества между минобороны России и Армении на 2016 год

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Главы оборонных ведомств России и Армении подписали соглашение о создании Объединенной региональной системы ПВО в кавказском регионе коллективной безопасности. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, подписание документа состоялось в Москве после двусторонней встречи министров обороны России Сергея Шойгу и Армении Сейрана Оганяна.  

    Также был подписан план сотрудничества между минобороны России и Армении на 2016 год.

    На данный момент Россия работает над созданием Объединенных региональных систем ПВО с Кыргызстаном и Таджикистаном. С Казахстаном соглашение о создании системы ПВО было подписано в 2013 году, с Белоруссией российская система ПВО уже объединена.

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